Я цих п***рів не підтримую, – Срна пояснив, чому поставив лайк під ганебним постом Кафу з Росії

На початку квітня спортивний директор Шахтаря Даріо Срна потрапив у досить неприємний інцидент. Він поставив лайк у соцмережі під постом колишнього футболіста Кафу, який мав проросійський характер.

У підписі до фото бразилець розхвалював "запорєбриковий" спортивний канал "Матч ТВ", перебуваючи безпосередньо у студії на світлині. Також там був зображений російський прапор.

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Помилка через неуважність

Хорватський функціонер через декілька годин прибрав лайк після хвилі обурення від українських підписників. Проте осад залишився.

У Шахтарі оперативно відреагували тоді на це, заявивши, що то була випадковість. Сам же Срна довго замовчував цю неприємну ситуацію. Лише через декілька тижнів хорват уперше прокоментував свій зашквар.

Я це приймаю, як помилку. Кафу мені писав в інстаграмі, десь пів року тому, щодо його сина. Я почав стежити за ним. Я не знав, що він у Росії. Я лайкнув, там знаєте, прапорці малі, навіть не помітив. Може там Словаччина, може там Словенія – плюс-мінус кольори однакові, просто йдуть по-іншому. А журналісти зробили з цього таке… Воно три години простояло, але всі знають, що маю українську душу, я цих п***рів не підтримую,

– сказав Срна.

Нагадаємо, що раніше Даріо Срна неодноразово підтримував Україну та засуджував дії Росії. Зокрема, він брав участь у благодійному матчі "Game4Ukraine" та жартував, що йому треба поїхати в Москву, адже його постійно протягом життя супроводжують війни.

Даріо Срна в Шахтарі