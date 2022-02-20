Срібний призер Олімпіади-2022 Абраменко назвав свою мрію на найближчий час
Україна здобула лише одну нагороду на Олімпіаді у Пекіні. Автором "срібла" став фристайліст Олександр Абраменко.
Абраменко про подальші плани
У суперфіналі з лижної акробатики український фристайліст виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами та отримав за цей стрибок 116.50 балів.
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Я давно хочу побудувати зал для занять фристайлом, тому, сподіваюсь, що у мене це вийде. Заснувати школу в Києві, тому що там ще немає відділення фристайлу. Ось це моя мрія на майбутнє,
– сказав фристайліст.
Раніше Абраменко вже заявляв про те, що хоче відкрити школу фристайлу та передавати свій досвід і майстерність юним спортсменам. Також спортсмен сподівається, що після Ігор-2022 в Україні з'явиться спортивна база для фристайлістів.
Олександр Абраменко: що відомо про спортсмена
- На Олімпаді-2018 Абраменко завоював золоту нагороду. Ця медаль була єдиною для України на Іграх-2018.
- На Іграх-2022 Олександр здобув "срібло". Наразі ця нагорода є єдиною для України.
- Олександр став найуспішнішим українським олімпійцем та другим мультимедалістом в її історії на Зимових Олімпіадах.
- До цієї Олімпіади лише одній спортсменці вдавалося здобути дві медалі на Зимових Іграх. Біатлоністка Віта Семеренко виграла "золото" та "бронзу" на Олімпіаді-2014.