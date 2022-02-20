Абраменко о дальнейших планах

В суперфинале по лыжной акробатике украинский фристайлист выполнил тройное сальто с пятью винтами и получил за этот скачок 116.50 баллов.

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Я давно хочу построить зал для занятий фристайлом, поэтому надеюсь, что у меня это получится. Учредить школу в Киеве, потому что там еще нет отделения фристайла. Вот это моя мечта на будущее,
– сказал фристайлист.

Ранее Абраменко уже заявлял, что хочет открыть школу фристайла и передавать свой опыт и мастерство юным спортсменам. Также спортсмен надеется, что после Игр-2022 в Украине появится спортивная база для фристайлистов.

Александр Абраменко: что известно о спортсмене

  • На Олимпаде-2018 Абраменко завоевал золотую награду. Эта медаль была единственной для Украины на Играх-2018.
  • На Играх-2022 Александр получил серебро. Сейчас эта награда единственная для Украины.
  • Александр стал самым успешным украинским олимпийцем и вторым мультимедалистом в истории на Зимних Олимпиадах.
  • До этой Олимпиады только одной спортсменке удавалось получить две медали на Зимних Играх. Биатлонистка Вита Семеренко выиграла золото и бронзу на Олимпиаде-2014.