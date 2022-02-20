Абраменко про подальші плани

У суперфіналі з лижної акробатики український фристайліст виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами та отримав за цей стрибок 116.50 балів.

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Я давно хочу побудувати зал для занять фристайлом, тому, сподіваюсь, що у мене це вийде. Заснувати школу в Києві, тому що там ще немає відділення фристайлу. Ось це моя мрія на майбутнє,

– сказав фристайліст.

Раніше Абраменко вже заявляв про те, що хоче відкрити школу фристайлу та передавати свій досвід і майстерність юним спортсменам. Також спортсмен сподівається, що після Ігор-2022 в Україні з'явиться спортивна база для фристайлістів.

Олександр Абраменко: що відомо про спортсмена