Негативні наслідки для України: адвокат УАФ розповів, як арешт Павелка використовує Росія

Андрій Павелко та Юрій Запісоцький наразі перебувають у СІЗО. Захисники цих чиновників завжди розповідають про вплив Росії на таке рішення, тепер настала черга і Сергія Бойка.

Керівник УАФ Андрій Павелко з 16 червня знаходиться у СІЗО, а генеральний секретар УАФ повторив його долю й знаходиться у неволі з 14 липня. Керівників асоціації підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

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Через ув'язнення чиновників може постраждати український футбол

Утім, адвокат УАФ Сергій Бойко впевнений, що справи є свальсифікованими та розповів про вплив таких подій на український футбол на міжнародній футбольній арені:

Це фактично не позначається на діяльності, оскільки УАФ – громадська організація, відповідні посадові особи виконують задачі, які стоять перед громадською організацією. Це ми можемо бачити і з виступу наших спортсменів – йде мова, зокрема, про молодіжний чемпіонат Європи, на якому успішно виступили. У той же час хочу звернути увагу, що саме такий тиск на керівництво УАФ, зокрема Андрія Павелка й Юрія Запісоцького, може негативно вплинути на український футбол на світовій арені.

За словами адвоката, Росія активно використовує цю тему щоб насолити Україні та виключити фактично єдиний голос України в УЄФА, оскільки пан Павелко є членом Виконкому УЄФА.

Також Бойко повідомив, що буде оскарження з приводу переводу майже 10 мільйонів гривень, які було постановлено перерахувати на користь держави із застави, яку за Павелка восени 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг".

"Дане рішення про зміну запобіжного заходу відносно клієнта, відповідно, і стягнення застави в дохід держави на даний час, буде оскаржуватися. Ми пройшли апеляційну інстанцію, зараз ми готуємо касаційну скаргу. І дане рішення буде оскаржене до ЄСПЛ, оскільки ті очевидні порушення, які були, на жаль, допущені львівським судом як першої, так і другої інстанції – вони не мають бути залишені без уваги.

Такі юридичні дії будуть нами вчинятися, рішення ми прагнемо скасувати, відповідно, застава має бути повернена, і рішення про зміну також має бути скасоване", – сказав адвокат УАФ.

, Фігуранти справи звинувачуються в незаконному збагаченні на будівництві заводу з виготовлення штучного покриття футбольних полів.