У росії заявили про готовність обговорити питання щодо обміну баскетболістки Ґрайнер
Джерело:CNN
У росії заявили про готовність обговорювати питання щодо обміну ув'язнених зі США погодженими каналами. Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ рф сєргєй лавров.
Вашингтон вимагатиме передачу США засудженої баскетболістки
У п'ятницю, 5 серпня, в рамках АСЕАН у Камбоджі лавров заявив, що для обговорення обміну ув'язненими є спеціальний канал, створений президентами США та росії. Він зазначив, що москва готова обговорювати цю тему з Вашингтоном.
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"Щодо конкретної теми осіб, засуджених у росії та США... Є спеціальний канал, погоджений президентами, і хто б що говорив публічно, цей канал зберігає свою актуальність. Якщо американці вирішують знову вдаватися до публічної дипломатії та робити гучні оголошення, заяви, що вони зараз збираються зробити такі кроки, це їхня справа, їхня проблема", – сказав Лавров.
Сполучені Штати розглянуть пропозицію росії про обмін американської баскетболістки Бріттні Ґрайнер, яка засуджена у рф на дев'ять років за контрабанду наркотиків, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Вашингтон добиватиметься передачі Грайнер США, наголосив він.
За словами Блінкена, арешт та вирок Ґрайнер демонструють, що москва "використовує неправомірні затримання для просування власних інтересів".
Адміністрація США пропонує росії обміняти і ще одного утримуваного американця – засудженого за шпигунство колишнього морського піхотинця Пола Уїлана – на громадянина рф Віктора Бута
Що відомо про арешт Ґрайнер та Бута
- Американську баскетболістку затримали у лютому 2022 року. Її звинувачують у зберіганні картриджів для електронних сигарет, у яких було заборонене у росії гашишне масло.
- 4 серпня відбувся суд, прокурор у справі американки вимагав 9,5 років колонії загального режиму. Термін оголосять згодом.
- Захисники баскетболістки не погоджуються з відповідним рішенням. Вони зазначають, що експертизу речовини було проведено з порушенням, про що свідчить рецензія допитаного в суді кандидата хімічних наук.
- Президент США Джо Байден відреагував на рішення суду, він заявив, що арешт спортсменки є неприйнятним.
- Росіянина Бута заарештували в березні 2008 року в Бангкоку, після дворічного позову видано Штатам, де 2012 року його засудили на 25 років за змову з метою продажу великої партії зброї лівому колумбійському угрупованню ФАРК, визнаному в Штатах терористичним. Строк Бут відбуває в місті Меріон в Іллінойсі.