Керівництво УАФ на відстані: Павелко залишився в СІЗО – суд переніс розгляд справи
Джерело:FootballHub
Тривають судові засідання в справах президента УАФ Андрія Павелка та генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Проте до конкретних рішень ще далеко.
У п'ятницю, 7 липня, повинні були відбутися 4 судові засідання: два по Андрію Павелку та два по Юрію Запісоцькому. Однак, якщо по генеральному секретарю УАФ засідання не відбулися через відсутність функціонера, то з його шефом дещо інша ситуація.
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Засідання щодо апеляції на зміну запобіжного заходу у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів перенесли за клопотанням прокурора. Річ у тім, що суд не встиг опрацювати численні клопотання адвокатів Павелка. Наступний розгляд відбудеться 12 липня.
У другому засіданні з відсторонення президент УАФ брав участь по відеозв'язку з СІЗО. Воно розпочалося о 14:30 і тривало півтори години. Подальший розгляд довелося перенести через те, що слідчий ізолятор працював до 16:00. Засідання перенесли на 10 липня.
- Таким чином, справи проти Андрія Павелка та Юрія Запісоцького затягуються. Нагадаємо, що президента УАФ було заарештовано 16 червня 2023 року. Суд помістив очільника асоціації терміном на 60 діб у СІЗО без можливості внесення застави.
- У справі Юрія Запісоцького вже 23 дні не можуть провести жодного повноцінного засідання суду. Через відсутність Запісоцького та його адвокатів було зірвано 13 засідань.