Спортивна гордість України Харлан вперше виступить на турнірі після невдалої Олімпіади-2020

Прихильники фехтувальниці нарешті дочекались того моменту, коли знову зможуть побачити улюблену спортсменку з шаблею у руках. Ольга Харлан повертається після паузи.

Повернення, якого усі так чекали

31-річна шаблістка після Олімпійських ігор-2020, які закінчились для неї повним провалом, ще не брала участь на змаганнях. Перерва Ольги Харлан тривала дев'ять місяців.

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Першим після Олімпіади турніром для Харлан стане етап Кубка світу у Тунісі. Змагання триватимуть з 6 по 8 травня.

Відзначимо, що фанати могли вже не побачити Ольгу з шаблею у руках. Фехтувальниця серйозно задумувалась про закінчення успішної кар'єри, але все-таки продовжить тішити своїх прихильників новими перемогами. Усі сутички за участь Харлан завжди відзначаються характером та емоційністю.

Раніше Харлан натякнула на тому, що спробує поїхати у Париж на Олімпійські ігри, які відбудуться у 2024 році.

Разом із Ольгою у Тунісі честь України у жіночій шаблі захищатимуть Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Олександра Бондар та Валерія Проченко.

Відзначимо, що Ольга, у якої основна аудиторія з-за кордону, продовжує показувати справжні реалії жахіття, яке в Україні зробила країна-агресора.

Вона активно засуджує слова політичних діячів ворожої країни.

Миколаїв – рідне місто фехтувальниці став одним із епіцентрів війни в Україні.

Харлан разом із сестрою та її сином вдалось виїхати до бойфренда в Італію. Саме там Ольга готується, щоб приносити Україні нові перемоги на спортивному фронті.

Коротко про головні здобутки Ольги Харлан