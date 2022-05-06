Спортивна гордість України Харлан вперше виступить на турнірі після невдалої Олімпіади-2020

6 травня 2022 , 09:35
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Джерело:

Суспільне Спорт

Прихильники фехтувальниці нарешті дочекались того моменту, коли знову зможуть побачити улюблену спортсменку з шаблею у руках. Ольга Харлан повертається після паузи.

Повернення, якого усі так чекали

31-річна шаблістка після Олімпійських ігор-2020, які закінчились для неї повним провалом, ще не брала участь на змаганнях. Перерва Ольги Харлан тривала дев'ять місяців.

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Першим після Олімпіади турніром для Харлан стане етап Кубка світу у Тунісі. Змагання триватимуть з 6 по 8 травня.

Відзначимо, що фанати могли вже не побачити Ольгу з шаблею у руках. Фехтувальниця серйозно задумувалась про закінчення успішної кар'єри, але все-таки продовжить тішити своїх прихильників новими перемогами. Усі сутички за участь Харлан завжди відзначаються характером та емоційністю.

Раніше Харлан натякнула на тому, що спробує поїхати у Париж на Олімпійські ігри, які відбудуться у 2024 році.

Разом із Ольгою у Тунісі честь України у жіночій шаблі захищатимуть Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Олександра Бондар та Валерія Проченко.

  • Відзначимо, що Ольга, у якої основна аудиторія з-за кордону, продовжує показувати справжні реалії жахіття, яке в Україні зробила країна-агресора.
  • Вона активно засуджує слова політичних діячів ворожої країни.
  • Миколаїв – рідне місто фехтувальниці став одним із епіцентрів війни в Україні.
  • Харлан разом із сестрою та її сином вдалось виїхати до бойфренда в Італію. Саме там Ольга готується, щоб приносити Україні нові перемоги на спортивному фронті.

Коротко про головні здобутки Ольги Харлан

  • Ольга Харлан – найтитулованіша фехтувальниця не лише України, а й цілого світу. У доробку шаблісти чотири нагороди з Олімпійських ігор.
  •  У 2008 році фехтувальниця здобула звання олімпійської чемпіонки у командній першості.
  • Вже через чотири роки Харлан здобула першу індивідуальну олімпійську медаль – "бронза".
  • Вже на наступній Олімпіаді-2016 Ріо-де-Жанейро стало фартовим містом для українки. Ольга завоювала аж дві нагороди – "срібло" у команді та "бронзу" в особистому.
  • У Токіо-2020 припинила боротьбу вже у першій сутичці. Кривдницею Харлан стала китаянка Хенгуй Ян – 12:15. Такий результат шокував усю фехтувальну спільноту. Інші здобутки Харлан навіть складно перелічити, не вистачить навіть тижня, щоб розповісти про успішну кар'єру фехтувальниці, яка неодноразово підіймала український прапор на міжнародних змаганнях.
Автор: Софія Кулай