Спортивний директор "Леха" Томаш Ржаса прокоментував трансфер захисника Володимира Костевича у київське "Динамо". Він вважає, що завдяки польському клубу гравець підписав контракт з киянами.

За словами Ржаса, клуб не допустив би, щоб такий досвідчений гравець покинув клуб. Керівництво "Леха" було серйозно налаштоване продовжити контракт із українським захисником, повідомляє Gloswielkopolski.pl.

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Завдяки грі у Польщі

У футболіста залишалось ще 6 місяців чинного контракту, який клуб хотів продовжити. На думку спортивного директора, Костевич гарно проявив себе у команді, особливо у перший рік. Рішення відпустити його було обдуманим з обох сторін.

Такий трансфер у "Динамо" є кроком вперед для Костевича. Тим паче, що Ржаса розповів, що захисник програв конкуренцію Тімотеушу Пухачу. Також Ржаса зроби гучну заяву про цей трансфер.

Костевич ніколи б не заслужив пропозиції від "Динамо", якби не перейшов у "Лех",

– заявив спортивний директор.

За його словами, зацікавленість зі сторони "Динамо" з'явилась через його хорошу гру у складі "Леха", Він чудово виглядав у більшості поєдинках. Польський клуб має намір внести у команду нову свіжу кров у обличчі Тімотеуша Пухача. Тому боси "Леха" вирішили не продовжувати контракт з українцем.

Кар'єра Костевича в УПЛ