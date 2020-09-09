Спортивный директор "Леха" Томаш Ржаса прокомментировал трансфер защитника Владимира Костевича в киевское "Динамо". Он считает, что благодаря польскому клубу игрок подписал контракт с киевлянами.

По словам Ржаса, клуб не допустил бы, чтобы такой опытный игрок покинул клуб. Руководство "Леха" было серьезно настроено продлить контракт с украинским защитником, сообщает Gloswielkopolski.pl.

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Благодаря игре в Польше

У футболиста оставалось еще 6 месяцев действующего контракта, который клуб хотел продлить. По мнению спортивного директора, Костевич хорошо проявил себя в команде, особенно в первый год. Решение отпустить его было обдуманным с обеих сторон.

Такой трансфер в "Динамо" является шагом вперед для Костевича. Тем более, что Ржаса рассказал, что защитник проиграл конкуренцию Тимотеушу Пухачу. Также Ржаса сделай громкое заявление об этом трансфере.

Костевич никогда бы не заслужил предложения от "Динамо", если бы не перешел в "Лех",

– заявил спортивный директор.

По его словам, заинтересованность со стороны "Динамо" появилась из-за его хорошей игры в составе "Леха", он прекрасно выглядел в большинстве поединков. Польский клуб намерен внести в команду новую свежую кровь в лице Тимотеуша Пухача. Поэтому боссы "Леха" решили не продлевать контракт с украинцем.

Карьера Костевича в УПЛ

Костевич – воспитанник львовского футбола.

В начале ноября 2011 года дебютировал в составе "Карпат" в товарищеском матче против ивано-франковского "Прикарпатья".

19 ноября 2011 года дебютировал в Премьер-лиге Украины в выездном матче против одесского "Черноморца".

С сезона 2013/14 стал основным игроком львовского клуба.

В январе 2017 года официально стал игроком польского клуба "Лех".