Спорт, мать вашу, поза політикою, – олімпійський медаліст Горуна емоційно підтримав Магучіх

Мережу облетіло фото, як українська медалістка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх обіймалася з російською – Марією Ласіцкене. У багатьох українців воно викликало нерозуміння – адже Росія відібрала в України Крим та веде війну на Донбасі.

Тим часом Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітан російської армії. На ситуацію вже навіть відреагували в Міноборони України.

Тут детальніше Припиніть цькування, – у Міноборони відреагували на обійми Магучіх з Ласіцкене на Олімпіаді

"Відчепіться від спортсменів із вашою ****ною політикою"

Утім, бачимо й публічні виступи на захист Ярослави Магучіх. Зокрема, 8 серпня у фейсбуці висловився з цього приводу інший український олімпійський бронзовий призер – каратист Станіслав Горуна.

Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України – це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою,

– написав Горуна.

Далі спортсмен пояснив, що його колеги займаються ремеслом, а не політикою, а фото з суперником є частиною цього ремесла. Причому мовиться саме про фото на п’єдесталі як "унікальному та виключному місці поваги".



Допис Станіслава Горуни на підтримку Ярослави Магучіх / Скриншот

"Нема "зради" у фото Магучіх з Ласіцкене", а спорт "однозначно поза політикою", – вважає Горуна. У своєму пості він емоційно додав:

Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей.

А, мовляв, фотографію треба "залишити просто фотографією".

коментарі до допису спортсмена – не менш емоційні. Читачі сторінки каратиста зі Львівщини здебільшого позицію ані Ярослави Магучих, ані Станіслава Горуни не зрозуміли.

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