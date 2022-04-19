Ярмоленко: Я готов играть и отдаваться полностью

Уже скоро Андрей Ярмоленко будет помогать сборной бороться за путевку на Мундиаль. Футболист оказался в списке игроков Украины, готовящихся к матчу против Шотландии. Но присоединится к сборной несколько позже. Правый вингер рассказал, когда закончит карьеру в национальной команде.

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Ярмоленко заявил, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь в выступлениях за главную команду страны. Андрей будет выступать до тех пор, пока не будет уступать равным своим партнерам по команде.

Другой вариант – это будет намек главного тренера сборной. Тогда Ярмоленко с гордостью поставит конец своей успешной карьере в сине-желтой команде.

Я не хочу пока заканчивать со сборной. У меня есть силы, я приношу пользу – я готов играть и отдаваться полностью. Как только я почувствую, что я где-то уступаю молодым парням, или мне главный тренер намекнет или в лицо все скажет – я спокойно пожму руки и пойду со сборной с высоко поднятой головой,

– рассказал Ярмоленко.

Любопытно. В сине-желтой футболке Ярмоленко провел 106 матчей, в которых наколотил 44 гола. На Евро-2020 Андрей в паре с нападающим Романом Яремчуком составил голевой дуэт "ЯЯ". Именно эти два футболиста больше забивали за сборную еще тогда Андрея Шевченко.

Даже мизерное время на клубном уровне в Вест Хэме не мешает Ярмоленко показывать высокий уровень футбола в национальной команде.

В сезоне-2021/2022 украинский легионер провел за "молотобойцев" 27 поединков, в которых забил 3 гола и сделал такое же количество результативных передач.