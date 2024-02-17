В ході російсько-української війни 17 лютого ЗСУ були змушені відступити від Авдіївки, що знаходиться в Донецькій області. Жорсткі бої за місто тривали близько півроку.

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Найбільш відомий футболіст з Авдіївки

До початку повномасштабного вторгнення окупантів Авдіївка активно розвивалась у спортивному плані. Крім того, це місто є Батьківщиною гравця Дніпра-1 Олександра Філіппова. Нападник згадав, яким був населений пункт до початку війни у 2014 році.

Це таке промислове маленьке містечко, котре було зв'язано в основному з Донецьком. Майже усі студенти та половина людей працювали в Донецьку. В нас 35 тисяч людей. Є великий завод коксохімічний, але більшість, переважно молоді хлопці, працювали в Донецьку. Я поїхав, коли мені було 12-13 років, почав вже займатися футболом і жив у спортивному інтернаті. Але з радістю завжди повертався на вихідні дні. Мені завжди було приємно бачитись з хлопцями та гуляти. Знаєте, таке відчуття – справді по-домашньому,

– згадує Філіппов.

Квартира, якої немає

Після 2014 року у Олександра в Авдіївці залишились мама та бабуся. Філіппов з теплотою згадує про рідну квартиру, яку знищили окупанти. Він розповів про щемливий ритуал з дитинства.

"В мене мама жила весь цей час, тому що цей дім – це і мій дім, звичайно. І бабуся, царство їй небесне. Нікуди не відʼїжджали, це наш дім. Чому ми повинні кудись їхати? Бабусі вже нема три роки, а мама у травні 2022-го вже виїхала з Авдіївки. Тоді вже було дуже-дуже небезпечно. Ми все втратили. Авдіївка – це дуже маленьке містечко. Ви бачите і читаєте новини, кожен день там по 40-50 авіабомб скидають. Там вже каменя на камені не залишилось. Десь у 2022-му вже було декілька прильотів – і біля квартири, і в квартиру, і в будинок неодноразово. Трішки вже з цим змирилися.

Кожен день був настільки яскравий і насичений. Прокидався, з самого ранку зустрічався з друзями. Завжди ігри у дворі. В нас був кар'єр, як маленьке озеро, куди ми завжди ходили влітку купатися. Коли я виходив з дому, мене мама завжди проводжала і махала рукою. Тільки я виходжу з підʼїзду, я завжди дивився на вікно, як вона мені махає. Постійно, кожен день, не дивлячись на те, що ми вже перед виходом з квартири попрощалися. Зараз дуже боляче дивитись на квартиру, якої вже майже немає, і уявляти там, як ти виходиш маленький, і мама тобі махає,

– розповів Олександр.

Історія становлення Олександра Філіппова

Філіппов навчався у школі олімпійського резерву в Донецьку, але на професійному рівні дебютував у 2011 році за київський Арсенал. Також він пограв за маруіпольський Іллічивець та Нікополь, але найбільше розкрився у Десні.

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Гравцем чернігівців Олександр став у 2016 році та відіграв за неї чотири сезони. У 125 матчах форвард відзначився 47 голами та 11 аситами. У сезоні 2019-2020 Філіппов із 16 голами став другим бомбардиром УПЛ, поступившись лише Жуніору Мораєсу з Шахтаря (20).

Після цього Олександр переїхав у Європу, але там його кар'єра не задалась. За бельгійський Сент-Трюйден у двох сезонах він забив лише один гол у 16-ти зустрічах. А у литовській Ризі він провів один рік та показав не набагато кращу гру – три голи у 20-ти матчах.

Повернення в УПЛ