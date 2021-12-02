Сподіваюся, що не нанівець, – Пятов оцінив перші спроби у кіно

Воротар донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов розповів про свої перші проби у кінокомедії "Велика прогулянка". Вже у лютому 2022 року глядачі зможуть оцінити акторську майстерність голкіпера.

Пятов погодився на новий кінопроєкт

Пятов поділився у своєму інстаграмі трейлером до нового кіно за його участі. Голкіпер розповів, що без роботи з медіакоучем та психологом не обійшлося.

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Сподіваюся, що не нанівець. Вже у 2022 році зможете оцінити. Останні два роки намагаюся пробувати щось нове. Персональна робота з медіакоучем та психологом не проходять повз. Мене так виховували. Футболіст – спортсмен. Спорт – тренування до сьомого поту. Потім відпочинок. Знову тренування,

– наголосив футболіст.

Голкіпер наголосив, що жити зі старими принципами не варто. За його словами, роль актора давалася йому не легко, проте все пройшло досить цікаво. Футболіст також додав, що вже погодився на новий проєкт, пов'язаний із фільмом.

Також у фільмі брав участь Євген Коноплянка.

Відео трейлеру

Текст публікації з інстаграму Андрія Пятова

Перша роль у фільмі. Сподіваюся, що не нанівець. Вже у 2022 році зможете оцінити. Останні два роки намагаюся пробувати щось нове. Персональна робота з медіакоучем та психологом не проходять повз.

Мене так виховували. Футболіст – спортсмен. Спорт – тренування до сьомого поту. Потім відпочинок. Знову тренування. Світ змінився. Не можна жити зі старими принципами у новому світі. Чи легко? Ні. Але ж дуже цікаво.

Вже погодився на новий проект, пов'язаний із фільмом. Хто став моїм партнером на майданчику? Підказка була у сторіс.