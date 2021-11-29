Із футбольного поля на майданчик

Футболісти вирішили перевірити свої акторські здібності. На одному знімальному майданчику Андрій Пятов та Євген Коноплянка перетнулись із відомими українськими коміками.

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Участь у зйомках фільму "Велика прогулянка" взяли Юрій Ткач, Олена Кравець та зірка сцени Вєрка Сердючка. Глядачі зможуть переглянути українську комедію на великих екранах країни вже взимку наступного року – 24 лютого 2022 року.

Трейлер кінострічки виклала пресслужба "гірників" на офіційній сторінці клубу в інстаграмі. В обох футболістів відмінне почуття гумору, тому зрозуміло, чому саме Пятова та Коноплянку запросили взяти участь.

Трейлер фільму

У сезоні-2021/2022 Пятов відіграв за донецький клуб 11 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 6 голів та відіграв 7 поєдинків на нуль.

Щодо Коноплянки, то Євген через травму майже не грав ще цього сезону – лише дві зустрічі та нуль результативних дій.

Текст публікації з інстаграму Шахтаря