Сподіваюсь, що срібна нагорода вплине на розвиток велоспорту в Україні, – Старікова
Джерело:24 канал
Українка Олена Старікова ледь не стала олімпійською чемпіонкою у Токіо з велоспорту. Старікова завоювала історичне "срібло" і сподівається, що нагорода допоможе розвитку велоспорту в Україні.
Старікова: Діти побачать усю крутість цього виду спорту
До Старікової Україна здобула три нагороди на Олімпійських іграх у велоспорті. На Іграх-2000 українські спортсмени взяли одне "срібло" та "бронзу". Ще одну бронзову нагороду Україна виграла на Олімпіаді-2008 у Пекіні.
Варте уваги "Українська королева треку": ексклюзив зі срібною призеркою Олімпіади Оленою Старіковою
Дуже сподіваюсь, що моя срібна нагорода вплине на розвиток та популяризацію велоспорту в Україні. Діти побачать усю крутість цього виду спорту. Тут є все: швидкість, тактика, боротьба за лідерство,
– зізналась Олена.
За словами Олени, однією з особливостей велоспорту є дуель поглядів перед стартом прямо на треку. Суперниці дивляться одна одній в очі і в такий спосіб чинять тиск одна на одну.
"Я ж лише нещодавно почала практикувати такі дії. Це класний психологічний момент, коли людина дивиться спокійно тобі в очі, то можна сказати, що ми вже розпочали бій, хоча сама гонка ще навіть не розпочалась. Багато, хто відвертається, не дивиться. Але мені подобається",
– заявила спортсменка з України.
Окрім того, Старікова розповів про провокації перед гонками, коли спортсменка може зачепити іншу.
"У нашому виді спорту є ще декілька таких прийомів. Наприклад, коли дізнаюсь свою суперницю у гонці, вона може прийти і сісти впритул до тебе, якось зачепити. Навіть, якщо поруч буде багато вільних стільців.
У Токіо теж таке було, я таке не практикую і не ведусь на їх провокації. Стараюсь сісти десь окремо. Якось так складається, що завжди обираю другий стілець, він мені до вподоби. Це не ритуал, адже перед змаганнями їх не маю", – зазначила Старікова.
- Олена Старікова – срібна призерка чемпіонату сіту-2019. Також українка здобула срібну нагороду на Європейських іграх у 2019 році.
- В активі Олени золота медаль чемпіонату Європи-2020. Фірмова дисципліна Старікової – спринт.