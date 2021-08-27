Старикова: Дети увидят всю крутость этого вида спорта

До Стариковой Украина получила три награды на Олимпийских играх в велоспорте. На Играх-2000 украинские спортсмены взяли одно "серебро" и "бронзу". Еще одну бронзовую награду Украина выиграла на Олимпиаде-2008 в Пекине.

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Очень надеюсь, что моя серебряная награда повлияет на развитие и популяризацию велоспорта в Украине. Дети увидят всю крутость этого вида спорта. Здесь есть все: скорость, тактика, борьба за лидерство,

– призналась Лена.

По словам Елены, одной из особенностей велоспорта является дуэль взглядов перед стартом прямо на треке. Соперницы смотрят друг другу в глаза и таким образом оказывают давление друг на друга.

"Я же только недавно начала практиковать такие действия. Это классный психологический момент, когда человек смотрит спокойно тебе в глаза, то можно сказать, что мы уже начали бой, хотя сама гонка еще даже не началась. Многие отворачиваются, не смотрят. Но мне нравится",

– заявила спортсменка из Украины.

Кроме того, Старикова рассказал о провокациях перед гонками, когда спортсменка может задеть другую.

"В нашем виде спорта есть еще несколько таких приемов. Например, когда узнаю свою соперницу в гонке, она может прийти и сесть вплотную к тебе, как-то задеть. Даже если рядом будет много свободных стульев.

В Токио тоже такое было, я такое не практикую и не ведусь на их провокации. Стараюсь сесть где-то отдельно. Как-то так складывается, что всегда выбираю второй стул, он мне по нраву. Это не ритуал, ведь перед соревнованиями их у меня нет", – отметила Старикова.