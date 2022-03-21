На Олімпійаді-2020 італієць здобув "золото" у стрибках у висоту. У Белграді він закінчив змагання з бронзовою нагородою, яку розділив з новозеландцем Гемішем Керром, повідомляє 24 канал.

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Та перед своїм виступом він запам'ятався яскравою підтримкою України. Під час оголошення учасників італієць вийшов у синьо-жовтій масці.

На правій руці італійського атлета були написані два прізвища українських спортсменів: Богдана Бондаренка та Андрія Проценка. Раніше вони неодноразово змагалися на міжнародній арені.

Через повномасштабну війну вони не приїхали на змагання.

Бронза була ціллю, взяти медаль у контексті високого рівня суперників коштує більше, ніж перемога з посереднім показником. Я задоволений, це був великий виклик, ми забрали додому світову бронзу,

– прокоментував своє призове місце Тамбері.

Також він додав, що присвячує цю медаль дружбі України та Італії. Прапори обох кран він наніс на свої плечі.