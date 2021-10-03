Сплутав клуби або фейл року: Шахтар розшукує коментатора Динамо, щоб вручити шарф "гірників"

Курйозний ляп був під час матчу юнацьких команд Шахтаря та Динамо. Клубний коментатор киян порадів голу "гірників", сплутавши клуби. Тепер донеччани просять відгукнутись журналіста, щоб зробити йому подарунок.

Коментатор заплутався у формах команд

Коментатор матчу чемпіонату України U-19 створив неймовірний фейл року. Він почав радіти голу "гірників", думаючи, що забило Динамо. У прямій трансляції на ютубі навіть з'явився титр, що рахунок у поєдинку відкрили саме кияни.

Як це було Ляп року: коментатор Динамо радів голу Шахтаря, переплутавши команди – відео

Лише через декілька секунд коментатор виправив свою грубу помилку. Офіційний твітер-аккаунт Шахтаря з гумором відреагував на такий епічний момент та попросив відгукнутись коментатора матчу.

Донецький команда хоче вручити йому шарф клубу з автографом автора першого голу у грі Данила Гончарука: "Wanted (у перекладі з англійської – розшукується)! Коментатор матчу Динамо – Шахтар на Dynamo TV, відгукніться. Шарфик Шахтаря з автографом Данила Гончарука – ваш», – сказано в повідомленні донецького клубу.

Відео фейлу коментатора Динамо