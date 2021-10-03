Комментатор запутался в формах команд

Комментатор матча чемпионата Украины U-19 создал невероятный фейл года. Он начал радоваться голу "горняков", думая, что забило Динамо. В прямой трансляции на ютубе даже появился титр, что счет в поединке открыли именно киевляне.

Как это было Ляп года: комментатор Динамо радовался голу Шахтера, перепутав команды – видео

Только через несколько секунд комментатор исправил свою грубую ошибку. Официальный твитер-аккаунт Шахтера с юмором отреагировал на такой эпический момент и попросил откликнуться комментатора матча.

Донецкая команда хочет вручить ему шарф клуба с автографом автора первого гола в игре Даниила Гончарука: "Wanted! (в переводе с английского – разыскивается) комментатор матча Динамо – Шахтер на Dynamo TV, отзовитесь. Шарфик Шахтера с автографом Даниила Гончарука – ваш", – сказано в сообщении донецкого клуба.

Видео фейла комментатора Динамо