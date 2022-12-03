Без Мессі та Роналду: список найкращих бомбардирів ЧС-2022

На чемпіонаті світу з футболу в Катарі завершилися матчі групового етапу. В снайперській гонці поки не визначився лідер, адже одразу п'ять футболістів забили однакову кількість голів.

У п'ятницю, 2 грудня, відбулися останні матчі групового раунду ЧС-2022 у Катарі. За підсумками поєдинків визначилися всі учасники 1/8 фіналу.

Варте уваги Хто вийшов в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі

Бомбардирська гонка поки що не визначила одноосібного лідера. Відразу п'ять футболістів забили однакову кількість голів – по три.

Список найкращих бомбардирів ЧС-2022 у Катарі

1. Альваро Мората (Іспанія)

2. Кіліан Мбаппе (Франція)

3. Маркус Решфорд (Англія)

4. Коді Гакпо (Нідерланди)

5. Еннер Валенсія (Еквадор)

Крім того, Мората і Мбаппе записали у свій актив по одній гольовій передачі. Варто зауважити, що Еннер Валенсія вже не зможе покращити свій бомбардирський доробок, адже Еквадор припинив виступи на стадії групового етапу.

Ще 18 гравців збірних забили по два голи на турніри. Серед них капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, який відзначався у матчах проти Саудівської Аравії та Мексики. А от на рахунку Кріштіану Роналду лише один забитий м'яч.

Варто відзначити, що рекорд за кількістю голів на одному Мундіалі належить французу Жусту Фонтену. На ЧС-1958, який проходив на полях Швеції, він забив 13 голів. На минулому Мундіалі 2018 року англійцю Гаррі Кейну вистачило 6 голів, щоб стати найкращим бомбардиром.