Хто стане найкращим снайпером у Катарі: список бомбардирів ЧС-2022

Чемпіонат світу в Катарі виходить на фінішну пряму. У гонці бомбардирів Мундіалю-2022 загострилася боротьба, в яку втрутилися Олів'є Жіру і Ліонель Мессі.

На чемпіонаті світу 2022 в Катарі визначилися півфіналісти турніру. Крім того, йде боротьба за почесне звання кращого бомбардира ЧС-2022.

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Лідерство в снайперській гонці зберігає форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе. На рахунку 23-річного нападника 5 влучних пострілів. Лише на один м'яч відстають від Мбаппе Олів'є Жіру і Ліонель Мессі, які поповнили свій бомбардирський доробок у чвертьфінальних матчах.

Відразу сім футболістів мають по три м'ячі, але вони вже припинили виступи на чемпіонаті світу.

Список найкращих бомбардирів ЧС-2022 у Катарі

1. Кіліан Мбаппе (Франція) – 5

2-3. Ліонель Мессі (Аргентина) – 4

2-3. Олів'є Жиру (Франція) – 4

4-10. Гонсалу Рамуш (Португалія) – 3

4-10.Альваро Мората (Іспанія) – 3

4-10.Еннер Валенсія (Еквадор) – 3

4-10.Коді Гакпо (Нідерланди) – 3

4-10.Маркус Решфорд (Англія) – 3

4-10.Букайо Сака (Англія) – 3

4-10.Рішарлісон (Бразилія) – 3

Нагадаємо, що рекордсменом світових чемпіонатів за кількістю голів є Мирослав Клозе. Німецький форвард забив 16 м'ячів на Мундіалях. На другому місці за цим показником бразилець Роналдо – 15. Замикає чільну трійку бомбардирів легендарний Герд Мюллер (Німеччина, 14 голів)

Варто відзначити, що рекорд за кількістю голів на одному Мундіалі належить французу Жусту Фонтену. На ЧС-1958, який проходив на полях Швеції, він забив 13 голів. На минулому Мундіалі 2018 року англійцю Гаррі Кейну вистачило 6 голів, щоб стати найкращим бомбардиром.