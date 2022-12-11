На чемпионате мира 2022 в Катаре определились полуфиналисты турнира. Кроме того, идет борьба за почетное звание лучшего бомбардира ЧМ-2022.

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Лидерство в снайперской гонке сохраняет форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. На счету 23-летнего нападающего 5 точных выстрелов. Лишь на один мяч отстают от Мбаппе Оливье Жиру и Лионель Месси, которые пополнили свой бомбардирский счет в четвертьфинальных матчах.

Сразу у семи футболистов есть по три мяча, но они уже прекратили выступления на чемпионате мира.

Список лучших бомбардиров ЧМ-2022 в Катаре

1. Килиан Мбаппе (Франция) – 5

2-3. Лионель Месси (Аргентина) – 4

2-3. Оливье Жиру (Франция) – 4

4-10. Гонсалу Рамуш (Португалия) – 3

4-10. Альваро Мората (Испания) – 3

4-10.Эннер Валенсия (Эквадор) – 3

4-10.Коди Гакпо (Нидерланды) – 3

4-10.Маркус Решфорд (Англия) – 3

4-10.Букайо Сако (Англия) – 3

4-10.Ришарлисон (Бразилия) – 3

Напомним, что рекордсменом мировых чемпионатов по количеству голов является Мирослав Клозе. Немецкий форвард забил 16 мячей на Мундиалях. На втором месте по этому показателю бразилец Роналдо – 15. Замыкает главную тройку бомбардиров легендарный Герд Мюллер (Германия, 14 голов)

Справка. Следует отметить, что рекорд по количеству голов на одном Мундиале принадлежит французу Жюсту Фонтену. На ЧМ-1958, проходившем на полях Швеции, он забил 13 голов. На прошлом Мундиале 2018 года англичанину Гарри Кейну хватило 6 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром.