"Запланували щось хороше": в United24 заінтригували спільним фото Усика та Шевченка

Український боксер Олександр Усик та президент УАФ Андрій Шевченко засвітилися на спільній світлині. Схоже, що вони зустрілися для благодійної місії.

Піарниця та координаторка платформи United24 Ярослава Гресь опублікувала скриншот розмови по відеозв'язку з Усиком та Шевченком. Вона також заінтригувала підписом.

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Усик зустрівся з Шевченком: що відомо

"Запланували щось хороше", – написала піарниця та додала спільне фото.



Усик разом з Шевченком / Скриншот

Зазначимо, що мета United24 – об'єднання зусиль міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні. Амбасадорами United24 є як Андрій Шевченко,так і Олександр Усик.

Діяльність Усика та Шевченка

25 січня Андрій Шевченко став президентом УАФ, він був єдиним кандидатом на цю посаду. Він активно бере участь у різних заходах з перших днів роботи на чолі УАФ.

Олександр Усик готується до протистояння з Тайсоном Ф'юрі. Бій має відбутися 18 травня в Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Поєдинку мав відбутися 17 лютого, однак британський боксер відтермінував дату зустрічі через розсічення під час тренування.