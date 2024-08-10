Наразі український чемпіон у своїй професійній кар'єрі має виключно перемоги у 22 боях. Проте англійський боксер Девід Аллен, який був спаринг-партнером Олександра Усика, вважає, що є боєць, який здатний завдати нашому земляку першої в його кар'єрі поразки.

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Сміливий прогноз від Аллена

Він виділив конголезького боксера Мартіна Баколе, який на початку серпня здолав до того непереможеного американця Джареда Андерсона. Ця перемога дозволила африканцю очолити рейтинг WBA.

"Баколе був настільки розслаблений, що, коли я спарингував із ним і проводив раунди, то не міг повірити, що людина такого розміру може завдати шість або сім ударів так добре, як він. Я спарингував з усіма: Тайсоном Ф'юрі, Олександром Усиком, але ніхто з них не завдавав таких ударів, як він. Я ніколи не піддавався такій кількості різних ударів.

У мене немає жодних сумнівів, що Усик просто не зможе його перемогти. Баколе переможе Усика, я не сумніваюся. Він занадто великий і абсолютно йому не підходить. Я можу тільки уявити, що Чжан Чжилей завдасть йому неприємностей. Ф'юрі та Ентоні Джошуа теж, але ні в кого немає з ним шансів", – заявив Аллен.

Цікаво. Нещодавно Мартін Баколе розповідав, що він також мав спаринг з Олександром Усиком, під час якого нокаутував українця.

Нагадаємо, що попереду на Усика очікує реванш із Ф'юрі, який заплановано на 21 грудня. Після цього українець роздумує над декількома варіантами продовження кар'єри, серед яких є й повернення у крузервейт.