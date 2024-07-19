Конголезький боксер Мартін Баколе брав участь у таких зборах майже зі всіма зірковими хевівейтерами сучасності. Виключенням не став і Олександр Усик.

Читайте також "Знайшов ключ до перемоги": досвідчений хевівейтер назвав свого фаворита в реванші Усик – Ф'юрі

Баколе про свій спаринг у таборі Усика

Він поділився спогадом про тренувальний поєдинок проти українського чемпіона. За словами Мартіна, йому вдалося нокаутувати Олександра, коли той готувався до реваншу з Ентоні Джошуа.

"Я не брешу. Я не люблю брехати. Я завжди кажу правду. Якщо ви подивитеся відео BOXXER, то все побачите. Я був у прямому ефірі Sky Sports. Менеджер Олександра Усика підійшов до мене та сказав: "Цей хлопець завтра стане чемпіоном світу", оскільки він знає, хто я. Він був у залі, коли я доставив проблеми Усику.

Усик до мене жодного разу не доторкнувся, я розмазав його та нокаутував. Я нокаутував його ударом по корпусу. Мене вивели з рингу та сказали, що йому потрібен тиждень на відновлення", – сказав Баколе.

До слова. Мартін Баколе провів на професійному рівні 21 бій. У них він здобув 20 перемог, з яких 15 були нокаутом.

Африканський боксер також додав, що він під час спарингів зміг зупинити Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа, Тайсона Ф'юрі та Джо Джойса. Конголезець вважає, що саме тому зірки хевівейту не погоджуються з ним на бої, адже знають, що можуть отримати проблеми в ринзі.