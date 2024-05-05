Спалені "шпори": Ліверпуль на "Енфілді" переміг Тоттенгем

У центральному матчі 36-го туру АПЛ Ліверпуль здобув перемогу над Тоттенгемом. Уболівальники насолодилися шістьма голами.

Ліверпуль – Тоттенгем – 4:2

Голи: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Елліотт 59 – Рішарлісон, 72 Сон, 77.

На "Енфілді" відбувся матч 36-го туру Англіської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль приймав Тоттенгем. Команда Юргена Клоппа здобула впевнену перемогу.

Читайте також Відвантажили п'ять голів "молотобійцям": Челсі з Мудриком у складі розгромив Вест Хем

Тоттенгем майже втратив шанси на Лігу чемпіонів

"Червоні" забезпечили комфортний розрив у рахунку ще в першому таймі. На 16-й хвилині Гакпо виконав м'яку подачу з лівого флангу на дальню стійку, де Салах головою прошив Вікаріо.

Перед свистком на перерву Александер-Арнольд із правого флангу подав на дальній бік штрафного на Робертсона, який скинув на Салаха. Мохамед не переграв у дотик Вікаріо, але відскок замкнув сам Ендрю.

У другому таймі господарі відзначилися ще двічі. Спочатку Елліот виконав подачу на Гакпо, а той забив у дальній кут. А згодом сам Елліотт поклав у ліву дев'ятку дальній постріл із зони перед штрафним,

Навіть програючи у чотири м'ячі, "шпори" не здалися та забили два голи престижу. Відзначилися Рішарлісон та Сон Хин Мін.

Ліверпуль, набравши 78 очок, продовжує залишатися на третьому місці, однак виграти медалі кращого гатунку за бронзовий навряд чи зможе. У Тоттенхема, який йде п'ятим, тепер залишаються лише примарні шанси на зону Ліги чемпіонів.