Івано-франківський "Ураган", який виступає у Вищій лізі України з футзалу, пішов на карантин. У складі володаря Кубка України виявлено спалах коронавірусу.

Неприємну звістку повідомив офіційний сайт клубу. Команда пройшла планове ПЛР-тестування на виявлення COVID-19. Результати показали 12 позитивних тестів.

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Спалах у чемпіона

Коронавірус виявлений не лише у гравців клубу, а й тренерського штабу та персоналу. Точні прізвища не повідомляються.

Клуб відправився на вимушену двотижневу самоізоляцію.

Зі своєї сторони клуб надасть всю необхідну допомогу гравцям та працівникам, а також прийме комплекс заходів спрямованих на запобігання поширення коронавірусу.