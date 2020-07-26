Спалах коронавірусу в "Урагані": вся команда пішла на карантин
Івано-франківський "Ураган", який виступає у Вищій лізі України з футзалу, пішов на карантин. У складі володаря Кубка України виявлено спалах коронавірусу.
Неприємну звістку повідомив офіційний сайт клубу. Команда пройшла планове ПЛР-тестування на виявлення COVID-19. Результати показали 12 позитивних тестів.
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Спалах у чемпіона
Коронавірус виявлений не лише у гравців клубу, а й тренерського штабу та персоналу. Точні прізвища не повідомляються.
Клуб відправився на вимушену двотижневу самоізоляцію.
Зі своєї сторони клуб надасть всю необхідну допомогу гравцям та працівникам, а також прийме комплекс заходів спрямованих на запобігання поширення коронавірусу.
- Клуб створений 2002 року. Команда з Івано-Франківська завжди була на провідних позиціях в українській першості.
- "Ураган" є чемпіоном України (2010/11), володарем кубків в Україні, також клуб успішно виступає на міжнародній арені.
- Вже 15-16 серпня команда повинна взяти участь у турнірі "Фіналі чотирьох" Кубка України. Всі поєдинки будуть відбуватись у Палаці спорту "Юність" в Запоріжжі. "Ураган" зіграє з "Де Трейдінгом" з Миколаївки. Клуб є чинним володарем Кубка України.