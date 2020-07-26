Ивано-франковский "Ураган", выступающий в Высшей лиге Украины по футзалу, пошел на карантин. В составе обладателя Кубка Украины обнаружена вспышка коронавируса.

Неприятную весть сообщил официальный сайт клуба. Команда прошла плановое ПЦР-тестирование на выявление COVID-19. Результаты показали 12 положительных тестов.

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Вспышка у чемпиона

Коронавирус обнаружен не только у игроков клуба, но и тренерского штаба и персонала. Точные фамилии не сообщаются.

Клуб отправился на вынужденную двухнедельную самоизоляцию.

Со своей стороны клуб окажет всю необходимую помощь игрокам и работникам, а также примет комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.