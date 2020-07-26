Вспышка коронавируса в "Урагане": вся команда отправилась на карантин
Ивано-франковский "Ураган", выступающий в Высшей лиге Украины по футзалу, пошел на карантин. В составе обладателя Кубка Украины обнаружена вспышка коронавируса.
Неприятную весть сообщил официальный сайт клуба. Команда прошла плановое ПЦР-тестирование на выявление COVID-19. Результаты показали 12 положительных тестов.
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Вспышка у чемпиона
Коронавирус обнаружен не только у игроков клуба, но и тренерского штаба и персонала. Точные фамилии не сообщаются.
Клуб отправился на вынужденную двухнедельную самоизоляцию.
Со своей стороны клуб окажет всю необходимую помощь игрокам и работникам, а также примет комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
- Клуб создан в 2002 году. Команда из Ивано-Франковска всегда была на ведущих позициях в украинском первенстве.
- "Ураган" является чемпионом Украины (2010/11), обладателем кубков в Украине, также клуб успешно выступает на международной арене.
- Уже 15-16 августа команда должна принять участие в турнире "Финал четырех" Кубка Украины. Все поединки будут проходить во Дворце спорта "Юность" в Запорожье. "Ураган" сыграет с "Де трейдингом" из Николаевки. Клуб является действующим обладателем Кубка Украины.