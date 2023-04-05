ПСВ відзначилось двома голами наприкінці першої 45-хвилинки та на початку другого тайму. Ерік Гутьєррес та Патрік ван Аанхолт зробили комфортну перемогу для гостей 0:2, пише 24 Канал.

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Неймовірна гармата від головної сенсації Кубка Нідерландів

На 59-й хвилині господарям вдалось відквитати один гол та ще й яким чином. ПСВ вибило м'яч із подалі від власних воріт, але м'яч відлетів прямо у ноги гравцю Спакенбурга Двейну Гріну. Той обробив м'яч та пробив із близько 35 метрів. М'яч залетів за комірець голкіперу, який не очікував такого пострілу та вийшов із лінії своїх володінь.

Воротар ПСВ не мав жодних шансів потягнути такий потужний удар від футболіста аматорського клубу з третього дивізіону Нідерландів. Трибуни та уся команда Спакенбурга несамовито раділа такому шалено взяттю воріт.

Цікаво! Це перший гол Двейна Гріна у сезоні-2022/2023. Також в активі 26-річного лівого захисника Спакенбурга один асист у 27-ми зіграних матчах.

Відео голу у ворота ПСВ

Цей гол господарів став останнім у матчі. ПСВ пробилось у фінал Кубка Нідерландів, вибивши головну сенсацію кубкового турніру Спакенбург – 1:2.

Однак поєдинок запам'ятався не так звитягою іменитих гостей, як єдиним голом господарів.

До слова. 5 квітня визначиться, хто буде суперником ПСВ у фіналі Кубка Нідерландів. У цей день Феєнорд прийме Аякс.