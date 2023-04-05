ПСВ отметился двумя голами в конце первой 45-минутки и начале второго тайма. Эрик Гутьеррес и Патрик ван Аанхолт оказали комфортную победу для гостей 0:2, пишет 24 Канал.

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Невероятная пушка от главной сенсации Кубка Нидерландов

На 59-й минуте хозяевам удалось отквитать один гол и еще каким образом. ПСВ выбило мяч из подальше от собственных ворот, но мяч улетел прямо в ноги игроку Спакенбурга Двейну Грину. Тот обработал мяч и пробил около 35 метров. Мяч залетел за воротничок голкипера, не ожидавшего такого выстрела и вышедшего из линии своих владений.

Вратарь ПСВ не имел никаких шансов потянуть столь мощный удар от футболиста любительского клуба из третьего дивизиона Нидерландов. Трибуны и вся команда Спакенбурга неистово радовалась такому безумному взятию ворот.

Любопытно! Это первый гол Двейна Грина в сезоне-2022/2023. Также в активе 26-летнего левого защитника Спакенбурга один ассист в 27 сыгранных матчах.

Видео гола в ворота ПСВ

Этот гол хозяев стал последним в матче. ПСВ пробилось в финал Кубка Нидерландов, выбив главную сенсацию кубкового турнира Спакенбург – 1:2.

Однако поединок запомнился не столько победой именитых гостей, сколько единственным голом хозяев.

К слову. 5 апреля определится, кто станет соперником ПСВ в финале Кубка Нидерландов. В этот день Фейонорд примет Аякс.