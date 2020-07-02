Баскетбольна "Барселона" повідомила про дострокове розірвання угоди з головним тренером команди Светиславом Пешичем. За діючими умовами він повинен працювати з клубом ще в сезоні 2020/21.

Напередодні Барселона поступилася Басконії в фіналі чемпіонату Іспанії – 67:69. Відтак команда не виграла останнього сезону жодного трофею, повідомляє ФБУ.

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"Перед початком фінальної фази ACB в Валенсії ми домовилися з клубом, що це буде мій останній сезон в якості тренера команди, тому що моя робота вже була виконана і прийшов час дати іншій людині можливість взяти на себе роль головного тренера. Пишаюся своєю роботою і грою команди в ці сезони. Завжди буду радий допомогти "Барсі". Хочу подякувати фанатів і керівництво за підтримку і бажаю "Барселоні" усіляких успіхів", – сказав Пешич.

Одним з кандидатів на заміну Пешича є головний тренер "Жальгіріса" Шарунас Ясікявічюс.

Кар'єра Пешича в "Барселоні"

Пешич вдруге очолив "Барселону" в лютому 2018 року. Привів команду до двох перемог в Кубку Іспанії (2018, 2019), але жодного разу не виграв чемпіонат і не виходив в "Фінал чотирьох" Євроліги.

За два етапи Пешича в клубі "Барселона" в 322 офіційних матчах здобула 235 перемог, виграла Євролігу (2003), дві ліги ACB (2003, 2004) і три Кубка Іспанії (2003, 2018, 2019).