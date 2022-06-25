"Соняшникова форма": японський клуб долучився до підтримки України

Весь цивілізований світ солідарний з українським народом. Японський клуб Сьонан Бельмаре представив форму у кольорах синьо-жовтого прапора.

Соняшниковий комплект японської команди

Японська команда назвала цей комплект "Соняшниковою формую". Також клуб влаштував чудову ініціативу, яка пов'язана з Україною, для своїх вболівальників.

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На домашніх матчах клуб буде роздавати насіння соняшника, національної квітки України, щоб він розцвів у їх місті.

Усі виручені кошти від продажу форми підуть на допомогу Україні.



Нова форма японської команди / Фото з твітеру Шарлотти Паттерсон

"Соняшникова форма" /Фото з твітеру Шарлотти Паттерсон

Підтримка валлійців

Сьонан Бельмаре у поточному розіграші чемпіонату Японії йде у турнірній таблиці передостаннім, набравши після 17-ти турів шістнадцять очок.

Нещодавно валлійська команда Мертір Таун вирішила підтримати Україну та Донецьк. Клуб презентував виїзну форму в кольорах Шахтаря.

Частину зароблених коштів від продажу футболок клуб передасть на підтримку України, а саме у Надзвичайний комітет Великої Британії, який збирає гроші для швидкого та ефективного реагування на катастрофи за кордоном.

Клуб виступає у сьомому за силою дивізіоні англійського футболу. При цьому звичними кольорами форми команди є зелений та білий.