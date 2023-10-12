"Ігнорувати історію – безвідповідально": титулована тенісистка виправдала дії бойовиків ХАМАС

У суботу, 7 жовтня, з території Сектора Гази бойовики з руху ХАМАС випустили одночасно понад 2 тисячі ракет по території Ізраїлю, після чого спробували окупувати поселення біля кордону та вбили велику кількість мирних жителів. Наразі ЦАХАЛ повернув під свій контроль усі свої території, але ситуація залишається дуже напруженою.

Станом на зараз відомо про понад 1400 загиблих з боку Ізраїлю, серед яких і 6 цивільних спортсменів. На жаль, постраждали й українці – 7 загиблих, 9 поранених та 9 вважаються зниклими безвісти.

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Підтримала свободу палестинців

Цю війну на Близькому Сході між Ізраїлем та ХАМАС прокоментувала представниця Тунісу Онс Жабер, яка є сьомою ракеткою світу. Вона заявила, що не підтримує насильство, проте розуміє, чому воно відбувається та побажала свободу Палестині.

Те, через що пройшли палестинці за останні 75 років не описати словами. Також не описати те, з чим стикаються невинні мирні жителі. Неважливо, яку релігію вони сповідують або звідки вони родом. Насильство ніколи не приведе до миру. Я не можу підтримувати насильство, але також не можу підтримувати людей, які забрали їхню територію.



Тому розуміння контексту є важливим. Дивитися лише на те, що відбувається сьогодні та ігнорувати історію – безвідповідально та не приведе до миру. А мир – це єдине, що нас турбує, його потребують і заслуговують усі. Припиніть насильство і свободу Палестині,

– написала Жабер.

Зазначимо, що Онс Жабер є 3-разовою фіналісткою турнірів Grand Slam, проте жодного разу не змогла тріумфувати. Протягом кар'єри здобула 5 титулів WTA, а найвище у рейтингу підіймалася у 2022 році, коли мала статус другої ракетки світу.

. На турнірі, що зараз проходить у Чженчжоу, тенісистка із Тунісу пробилася до чвертьфіналу. Також це вдалося зробити і Лесі Цуренко. Якщо обидві тенісистки зможуть перемогти у наступних матчах, то у півфіналі вони зустрінуться одна з одною. Потенційні суперниці вже грали у 2023 році між собою, тоді на турнірі у Чарльстоні перемогла чинна сьома ракетка світу.