Соломон хоче покинути Шахтар і вже шукав житло у Лондоні

Лівий вінгер Шахтаря Манор Соломон може покинути чемпіонат України. Ізраїльський легіонер хоче переїхати в АПЛ.

Соломон хоче переїхати в АПЛ

21-річний футболіст розглядає можливість переїхати в англійський чемпіонат. Послугами Манора Соломона цікавиться лондонський Арсенал.

Читайте також Ми отримали велике задоволення на знімальному майданчику: інтерв'ю про рекламну кампанію FAVBET

Вінгер вже навіть почав шукати собі житло у столиці Англії. Але оточення футболіста спростовує цю інформацію. Шахтар готовий розглянути усі пропозиції щодо трансферу ізраїльського гравця. "Гірники" хочуть виручити за Соломона 21 мільйонів фунтів.

Питанням працевлаштування Соломона в АПЛ займається відомий агент Піні Захаві. Минулий сезон потенційний клуб Соломона завершив на 8 місці. Лондонський клуб пролетів повз єврокубки.

Доля футболіста буде у руках новоспеченого тренера "гірників" Роберто Де Дзербі. Наставник планує перебудувати команду та підійняти Шахтар на новий рівень.