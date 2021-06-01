Соломон хоче переїхати в АПЛ
21-річний футболіст розглядає можливість переїхати в англійський чемпіонат. Послугами Манора Соломона цікавиться лондонський Арсенал.
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Вінгер вже навіть почав шукати собі житло у столиці Англії. Але оточення футболіста спростовує цю інформацію. Шахтар готовий розглянути усі пропозиції щодо трансферу ізраїльського гравця. "Гірники" хочуть виручити за Соломона 21 мільйонів фунтів.
Питанням працевлаштування Соломона в АПЛ займається відомий агент Піні Захаві. Минулий сезон потенційний клуб Соломона завершив на 8 місці. Лондонський клуб пролетів повз єврокубки.
Доля футболіста буде у руках новоспеченого тренера "гірників" Роберто Де Дзербі. Наставник планує перебудувати команду та підійняти Шахтар на новий рівень.
- Контракт Манора з українським клубом розрахований до кінця грудня 2023 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 15 мільйонів євро.
- У сезон-2020/2021 Соломон відіграв за донеччан 35 матчів в усіх турнірах, у яких забив 11 голів та віддав одну результативну передачу. Манор виступає за Шахтар із січня 2019 року.