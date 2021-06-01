Соломон хочет переехать в АПЛ
21-летний футболист рассматривает возможность переехать в английский чемпионат. Услугами Манора Соломона интересуется лондонский Арсенал.
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Вингер уже даже начал искать себе жилье в столице Англии. Но окружение футболиста опровергает эту информацию. Шахтер готов рассмотреть все предложения о трансфере израильского игрока. "Горняки" хотят выручить за Соломона 21 миллионов фунтов.
Вопросом трудоустройства Соломона в АПЛ занимается известный агент Пини Захави. Прошлый сезон потенциальный клуб Соломона завершил на 8 месте. Лондонский клуб пролетел мимо еврокубков.
Судьба футболиста будет в руках новоиспеченного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби. Наставник планирует перестроить команду и поднять Шахтер на новый уровень.
- Контракт Манора с украинским клубом рассчитан до конца декабря 2023 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
- В сезон-2020/2021 Соломон сыграл за дончан 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Манор выступает за Шахтер с января 2019 года.