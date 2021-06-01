Соломон хочет переехать в АПЛ

21-летний футболист рассматривает возможность переехать в английский чемпионат. Услугами Манора Соломона интересуется лондонский Арсенал.

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Вингер уже даже начал искать себе жилье в столице Англии. Но окружение футболиста опровергает эту информацию. Шахтер готов рассмотреть все предложения о трансфере израильского игрока. "Горняки" хотят выручить за Соломона 21 миллионов фунтов.

Вопросом трудоустройства Соломона в АПЛ занимается известный агент Пини Захави. Прошлый сезон потенциальный клуб Соломона завершил на 8 месте. Лондонский клуб пролетел мимо еврокубков.

Судьба футболиста будет в руках новоиспеченного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби. Наставник планирует перестроить команду и поднять Шахтер на новый уровень.