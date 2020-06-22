Рівно шість років тому, 22 червня 2014 року, українець Василь Ломаченко вперше став чемпіоном світу. Українець завоював титул WBO у напівлегкій вазі.

Ломаченко став чемпіоном у 3-у бою

Шлях Василя Ломаченка до титулу був відносно короткий, пише 24 канал. Уже у третьому поєдинку на професійному ринзі українець став чемпіоном світу.

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Суперником Ломаченка у поєдинку за титул був Гері Расселл. Обидва бійці називалися найперспективнішими за версією журналу The Ring.

Поєдинок пройшов на хороших швидкостях з перевагою Ломаченка. Расселл програвав протистояння джебів і переважну частину швидкісних обмінів ударами.

Ломаченко звично робив акцент на двоповерхових комбінаціях, постійно перевіряючи суперника в області печінки

У 8-9 раундах Василь взяв паузу, віддавши ініціативу Гері, який виглядав у ці хвилини краще завдяки ефектній багатоударній роботі серіями.

У 10-му раунді все знову стало на свої місця. Рахунок суддів – 114-114, 116-112, 116-112 на користь Ломаченка.

Українець повторив рекорд 39-річної давності і став другим боксером в історії, який завоював титул чемпіона світу в третьому бою на професійному рингу.

Ломаченко – Рассел відео бою