Сокіл сенсаційно обіграв лідера групи на Континентальному Кубку

У суботу, 23 жовтня, київський Сокіл в Будапешті провів другий матч Континентального кубка з хокею проти угорського Ференцвароша. Кияни здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1 і повернулися в боротьбу за вихід у наступний раунд.

Ференцварош – Сокіл 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Угорський клуб вважався не тільки фаворитом матчу, але і всієї групи, проте український клуб зумів шокувати більш іменитого суперника.

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Головним героєм матчу став форвард киян Антон Рубан, який відзначився в матчі гольовим дублем. Серед гравців Ференцвароша варто відзначити Герге Надя, який став автором єдиної закинутої шайби своєї команди.

У таблиці ситуація не змінилася. Ференцварош (3 очки), за рахунок першої розгромної перемоги над Валком, лідирує в групі C. Сокіл, маючи ті ж три очки, йде на 3 місці. Путівка до третього раунду турніру буде розіграна за підсумками останнього туру.

Це перша перемога київського клубу в європейському турнірі з моменту повернення команди на міжнародну арену.

У неділю, 24 жовтня, Сокіл зіграє проти Валк 494.