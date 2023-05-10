12-річна українська гімнастка встановила новий рекорд Книги Гіннеса

Юна українка Софія Тепла встановила новий рекорд Книги Гіннеса. Вона змогла відтиснутися від підлоги у потрійній гімнастичній складці на одних лише руках. Розповідаємо, скільки повторень вона зробила.

Про встановлення рекорду розповіла мама дівчинки, Марина Тепла. Зауважимо, що вона займається тренуванням юної Софійки.

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Зробила більше, ніж потрібно

Дівчинка-каучук з Одещини продовжує вражати своєю гнучкістю. Вона змогла встановити світовий рекорд з відтискання від підлоги у потрійній гімнастичній складці, перебуваючи на руках. Юна спортсменка виконала 21 повторення за якихось 30 секунд.

У спробі було 23 рази, але перший їй не зарахували, також – одне відтискання на 16 разі, як виявилось, було не повним. Але, навіть, 21 раз – це багато, адже минулий світовий рекорд становив 12 разів,

– зауважила Марина Тепла.

Софія Тепла встановила новий рекорд Гіннеса / Фото з фейсбука Марини Теплої

Юна Софійка може зробити близько 40 таких повторень. Зауважимо, що 12-річна дівчинка має ще один титул. Вона – наймолодша українка, а також перша дитина в нашій державі, котра потрапила до Книги рекордів Гіннеса. До слова, це вже її другий світовий рекорд.

Коротко про попередні рекорди Софії Теплої

Перший світовий рекорд дівчинка встановила у лютому 2022 року у Мілані. Тоді юна циркова акробатка з Подільська, що на Одещині, за 10,49 секунди подолала 20 метрів contortion roll. Це прогин тіла назад доти, поки ноги не торкнуться голови.

Це прогин тіла назад доти, поки ноги не торкнуться голови. А у 7-річному віці, у березні 2018 року, вона встановила національний рекорд. Тоді маленька Софійка виконала найбільшу кількість акробатичних елементів. Менш як за 4 хвилини – 111.

До слова, Україна може пишатися ще однією своєю спортсменкою Мовиться про Анну Пономаренко, котра увійшла в історію нашої держави як та, хто здобув першу медаль на Чемпіонаті Європи з брейкдансу.

Додому вона повезла "Срібло" континентальної першості та ліцензію на Європейські ігри-2023. У півфіналі 27-річна спортсменка перемогла титуловану італійку Anti. Першу позицію посіла представниця Литви Домініка Nicka Баневіч, а третю – Франції Syssy.