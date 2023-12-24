Арбітриня, яку штовхнув гравець Полісся, отримала категорію ФІФА

Українська футбольна арбітриня Софія Причина отримала право обслуговувати міжнародні матчі. В цьому сезоні вона дебютувала в українській Прем'єр-лізі.

25-річна арбітриня з Львівської області Софія Причина отримала статус категорії арбітра ФІФА. Вона успішно склала іспит з англійської мови.

Читайте також Подарував букет троянд на знак примирення: ексгравець Полісся вибачився перед арбітринею

Стрімкий злет кар'єри

Статус, який вона отримала, дозволяє їй працювати на міжнародних матчах збірних та клубів. У 2021 році арбітриня розпочала обслуговувати матчі Першої та Другої ліг. В сезоні 2023/24 Причина дебютувала в УПЛ. 12 листопада Софія відсудила матч Зоря – ЛНЗ (1:2).

Такий же статус арбітринь ФІФА в Україні вже мають Катерина Монзуль, Анастасія Романюк, Христина Козорог, Людмила Тельбух, Катерина Усова.

Інцидент в матчі з Поліссям