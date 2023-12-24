Арбітриня, яку штовхнув гравець Полісся, отримала категорію ФІФА
Джерело:УПЛ-ТБ
Українська футбольна арбітриня Софія Причина отримала право обслуговувати міжнародні матчі. В цьому сезоні вона дебютувала в українській Прем'єр-лізі.
25-річна арбітриня з Львівської області Софія Причина отримала статус категорії арбітра ФІФА. Вона успішно склала іспит з англійської мови.
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Стрімкий злет кар'єри
Статус, який вона отримала, дозволяє їй працювати на міжнародних матчах збірних та клубів. У 2021 році арбітриня розпочала обслуговувати матчі Першої та Другої ліг. В сезоні 2023/24 Причина дебютувала в УПЛ. 12 листопада Софія відсудила матч Зоря – ЛНЗ (1:2).
Такий же статус арбітринь ФІФА в Україні вже мають Катерина Монзуль, Анастасія Романюк, Христина Козорог, Людмила Тельбух, Катерина Усова.
Інцидент в матчі з Поліссям
- Нагадаємо, що навесні під час матчу Першої ліги Полісся – Металург Запоріжжя футболіст господарів поля Вадим Червак штовхнув арбітриню Софію Причину.
- Таким негідним вчинком він висловив свою незгоду з призначенням пенальті. Після матчу Червак просив вибачення перед Причиною, але це не врятувало його від дискваліфікації.
- Крапку в скандалі було поставлено в липні цього року. Перед одним з товариських матчів Вадим Червак подарував букет квітів та особисто вибачився перед Софією. Завдяки такому щирому вчинку вдалося скоротити термін дискваліфікації.