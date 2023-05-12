Соболь отримав жахливу травму під час матчу Ліги 1: коли повернеться на поле українець
Джерело:L'Equipe
Український захисник Страсбура Едуард Соболь пропустить найближчі матчі своєї команди. Втім, лікарі дають оптимістичні прогнози на його повернення.
У матчі 34-го туру французької Ліги 1 Страсбур обіграв на виїзді прямих конкурентів за виживання Нант (2:0). Проте перемога дісталася "Расінгу" дорогою ціною.
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Неприємна травма Соболя
Під час одного з ігрових епізодів неприємну травму отримав український захисник Страсбура Едуард Соболь. У верховому єдиноборстві 28-річний футболіст отримав удар ліктем по обличчю. Тренер Страсбура замінив травмованого гравця, який не міг продовжувати гру.
Лікарі надають допомогу Соболю / twitter.com/LesSportsDNA
За інформацією французьких ЗМІ, у Соболя подвійний перелом носа. Захисник Страсбура буде прооперований на початку наступного тижня і пропустить 10 днів. Таким чином, Едуард не зіграє у найближчих поєдинках проти Ніцци та Труа.
Очікується, що Соболь буде готовим до матчу з ПСЖ, який відбудеться 27 травня.
Турнірне положення Страсбура
- Команда Соболя веде боротьбу за збереження прописки в Лізі 1.
- Після 34-х зіграних матчів Страсбур знаходиться на відстані 3 очок від зони вильоту, займаючи 14 сходинку.
- У наступному турі Страсбур прийматиме Ніццу, яка в чемпіонаті йде 8 місці.
- Едуард Соболь в нинішньому чемпіонаті зіграв 13 матчів за Страсбур та відзначився 1 асистом.