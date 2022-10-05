Яремчук кумедно вручив Соболю нагороду найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів: несподіване фото

Брюгге продовжує йти без втрат у груповому раунді Ліги чемпіонів-2022/2023. Внеску українських футболістів у перемогу над Атлетіко Мадрид майже немає.

Нагородив земляка відзнакою

Голи Брюгге у кожному з таймів принесли домашню перемогу над мадридським Атлетіко 2:0. Українського сліду у цій звитязі майже немає.

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Роман Яремчук подивився за поєдинком із лави запасних, так і не з'явившись на футбольному полі. Щодо Едуарда Соболя, то лівий захисник вийшов на поле на 78-й хвилині матчу., коли рахунок зустрічі вже був 2:0 на користь Брюгге.

Після поєдинку Яремчук виклав у своєму інстаграмі фото Соболя, який у руках тримав нагороду найкращого гравця поєдинку Ліги чемпіонів. Хоча цю нагороду УЄФА віддав Ферран Жутгла. Українці тихенько забрали нагороду, поки Жутгла святкував перемогу команди.



Яремчук "вручив" Соболю нагороду найкращого гравця матчу / Скриншот із сторіс Романа

Після трьох турів Брюгге йде без втрат – 9 очок у трьох матчах. Інші три клуби Порту, Баєр та мадридське Атлетіко набрали по 3 пункти.

Яремчук відіграв за Брюгге, куди нещодавно перебрався із португальської Бенфіки, 6 матчів, у яких відзначився голом та двома дебютними асистами. Соболь провів 9 поєдинків та забив один м'яч.

Наступний матч Брюгге зіграє 8 жовтня вдома проти Вестерло у Лізі Жупіле.