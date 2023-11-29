Анна Кривонос прокоментувала 12 місце збірної України в жіночій естафеті на першому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді. 26-річна біатлоністка зуміла уникнути штрафних кіл, але це не допомогло їй показати гарний виступ.

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Кривонос забагато програла суперницям на дистанції. За словами української спортсменки, гарно пробігти завадив поганий стан траси, особливо на підйомах.

Кривонос: 12-те місце не зовсім відповідає рівню нашої команди

"Мені здавалося, що виходжу на трасу в гарному стані, але, як виявилося на дистанції, м'язам було досить нелегко. Щодо погоди, то на вогневому рубежі було все нормально, особисто я не відчувала сильного вітру на стадіоні. А от лижня була розбита, на підйомах була снігова каша.



Вважаю, що 12-те місце не зовсім відповідає рівню нашої команди. Ми могли б бути вище і повинні були це зробити, та трішки сьогодні не склалося, дещо не пощастило. Та, судячи з нашої підготовки, я б не сказала, що це наше місце", – сказала Кривонос.

Нагадаємо, минулої неділі Анна Кривонос посіла 40 місце в індивідуальній гонці. Для неї це найкращий особистий виступ у кар'єрі на Кубку світу.