Анна Кривонос прокомментировала 12-е место сборной Украины в женской эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. 26-летняя биатлонистка сумела избежать штрафных кругов, но это не помогло ей показать хорошее выступление.

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Кривонос слишком много проиграла соперницам на дистанции. По словам украинской спортсменки, хорошо пробежать помешало плохое состояние трассы, особенно на подъемах.

Кривонос: 12 место не совсем соответствует уровню нашей команды

"Мне казалось, что выхожу на трассу в хорошем состоянии, но, как оказалось на дистанции, мышцам было довольно нелегко. Что касается погоды, то на огневом рубеже было все нормально, лично я не чувствовала сильного ветра на стадионе. А вот лыжня была разбита, на подъемах была снежная каша.



Считаю, что 12 место не совсем соответствует уровню нашей команды. Мы могли бы быть выше и должны были это сделать, но немного сегодня не сложилось, кое-что не повезло. Но, судя по нашей подготовке, я бы не сказала, что это наше место", – сказала Кривонос.

Напомним, в минувшее воскресенье Анна Кривонос заняла 40 место в индивидуальной гонке. Для нее это лучшее личное выступление в карьере на Кубке мира.