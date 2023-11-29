На стартовому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулася жіноча естафета. Україну в гонці представляли Христина Дмитренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко.

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На кожному етапі спортсменки долали три кола, по два кілометри кожне. У разі промахів на вогневих рубежах спортсменки мали по три додаткові патрони, аби уникнути штрафних кіл.

Блашко на другому етапі заробила коло штрафу

Проблеми зі стрільбою мали багато команд, серед них і Україна. Українкам важко давалася стрільба з положення стоячи, насамперед – Дар'ї Блашко, яка настріляла зайві 150 метрів дистанції.

Як наслідок, після екватору гонки "синьо-жовті" ризикували стати "коловими" і завершити виступ в гонці. Однак цього, на щастя, вдалося уникнути. На фініші Ірина Петренко опинилася 12-ю.

У боротьбі за перемогу все вирішилося на останній стрільбі: шведська фінішерка Ганна Еберг підставила свою команду, заробивши коло штрафу в найбільш відповідальний момент. Це відкрило шлях до перемоги норвежкам на чолі з Інгрід Тандреволд. Закрили трійку призерок німкені.

Результат жіночої естафети

1. Норвегія (0+9) 1:18:48,3

2. Швеція (1+9) +41,6

3. Німеччина (0+4) +47,9

4. Швейцарія (0+10) +2:19,9

5. Франція (1+10) +2:23,4

6. Чехія (3+13) +2:47,9

...

12. Україна (1+9) +6:05,3

30 листопада в Естерсунді відбудеться чоловіча естафета. Початок гонки запланований на 16:20 за Києвом.