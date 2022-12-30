Смерть Пеле: коли та де відбудеться церемонія прощання та поховання легендарного футболіста

Відомий у минулому футболіст Пеле помер на 83-у році життя. Поховають його у Сан-Паулу на цвинтарі, де він сам обрав собі місце.

Пеле помер 29 грудня в лікарні у Сантосі. Він там перебував з листопада після ускладнення, пов'язані з раком.

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До смерті Пеле почали готуватися заздалегідь. Тому футбольний клуб Сантос, за який майже протягом всієї кар'єри й виступав Пеле, ще перед тим на стадіоні "Віла Белміро" встановив спеціальне шатро та золоту труну для легендарного гравця.

Саме на цьому стадіоні й відбудеться церемонія прощання з Пеле. Саме туди й доставлять тіло футболіста з лікарні. Розпочнеться все в понеділок, 2 січня 2023 року, о 10:00 за місцевим часом. І триватиме церемонія до 10:00 3 січня.

Після цього труну з тілом футболіста пронесуть вулицями міста, у тому числі й біля дому, де мешкає матір футболіста. Поховають Пеле на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica, де він і купив собі місце.

Вже на території цвинтаря буда закрита церемонія поховання Пеле, куди допустять лише родичів та найближчих друзів футболіста.

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Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією ФІФА. Він єдиний, хто тричі вигравав чемпіонат світу (у 1958, 1962 та 1970 роках). Він також наймолодший автор забитого голу на Мундіалях.

Після смерті Пеле в Бразилії оголосили триденну жалобу.