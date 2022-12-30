Пеле помер 29 грудня 2022 року в лікарні в Сан-Паулу, куди його госпіталізували ще в листопаді. Йому було 82 роки.

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У Бразилії вирішили вшанувати відомо гравця. Президент країни оголосив про триденну жалобу в Бразилії. Указ опубліковано в Офіційному віснику.

На цей час в країні буде приспущений державний прапор.

Церемонія поховання відбудеться 2 січня 2023 року. Офіційна церемонія відбудеться на стадіон "Віла Белміро" клубу Сантос, за який і виступав Пеле. Наступного дня тіло футболіста пронесуть вулицями міста та доставлять на вертикальний цвинтар Memorial Necropole Ecumenica. Там вже буде закрита церемонія лише для родини футболіста.

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією ФІФА. Він єдиний, хто тричі вигравав чемпіонат світу (у 1958, 1962 та 1970 роках). Він також наймолодший автор забитого голу на Мундіалях.