Що трапилося в Маямі: у поліції повідомили деталі загадкової смерті бойфренда Сабалєнко
Джерело:Трибуна Білорусь
Коханого хлопця другої ракетки світу Аріни Сабалєнко Костантіна Кольцова знайшли мертвим у Маямі. За інформацією американської поліції, колишній білоруський хокеїст вчинив самогубство.
У вівторок, 19 березня, стало відомо про смерть ексхокеїста з Білорусі Константіна Кольцова. Напередодні він приїхав до Америки, щоб підтримати свою дівчину Аріну Сабалєнко на турнірі WTA.
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Хлопець Сабалєнко вистрибнув з балкона
Представники поліції Маямі повідомили деякі подробиці смерті Кольцова. Вони не сумніваються, що 42-річний білоруський тренер звів рахунки з життям. Що стало причиною такого кроку наразі невідомо.
"За даними слідства, у понеділок, 18 березня 2024 року, приблизно о 12:39 поліція і пожежники-рятувальники Бал-Гарбора були спрямовані в готель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, щодо чоловіка, який зістрибнув із балкона.
Відділ убивств поліції округу Маямі-Дейд узяв на себе розслідування очевидного самогубства Константіна Кольцова (04/17/1981). Жодних підозрілих обставин не виявлено", – йдеться у коментарі пресслужби поліції Маямі.
Хто такий Константін Кольцов
- Константін Кольцов народився у Мінську. У столиці Білорусі розпочав займатися хокеєм.
- Грав за низку російських клубів, а також в НХЛ за Піттсбург Пінгвінс.
- Грав за національну збірну Білорусі та брав участь в Олімпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті та Ванкувері.
- З 2017 року на тренерській роботі. Останнім часом працював у російському Салават Юлаєві.
- З першою дружиною Юлією розійшовся у 2020 році. У цьому шлюбі у Кольцова було троє синів.
- Кольцов підтримував політику білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка та був підписантом листа на його підтримку. Також він брав участь у виставкових хокейних поєдинках у складі команди Лукашенка.
- Протягом кількох останніх років Константін зустрічався з білоруською тенісисткою Аріною Сабалєнко. Друга ракетка світу регулярно публікувала спільні фото та вітала коханого з днем народження. Кольцов відповідав їй взаємністю.