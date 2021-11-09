Сльози та пам'ятна футболка: Дентіньйо зворушливо попрощався з Шахтарем – емоційне відео
Джерело:інстаграм Дентіньйо
Матч проти Колоса став останнім для Дентіньйо у футболці донецького Шахтаря. Футболіст зворушливо попрощався з "гірниками", отримавши подарунок від клубу.
Важко стримати сльози
32-річний легіонер із Бразилії Дентіньйо більше не одягне футболку донецького Шахтаря. Футболіст віддав клубу 10 років, а тепер настав час прощатись.
До теми Шахтар попрощався із бразильцем, який віддав клубу 10 років своєї кар'єри
Із рук директора клубу Даріо Срни бразилець отримав пам'ятну футболку з прізвищем та символічною цифрою на спині "197". Саме стільки матчів зіграв за "гірників" Дентіньйо. Футболіст не стримав сліз під час вручення подарунку. У той момент уся команда в роздягальні влаштувала бразильцю шалені овації.
Спасибі за все, наш джокер,
– прокоментували у Шахтарі відео.
Чому джокер? Бразильський гравець часто виходив на заміну та ставав справжнім рятівником команди, забиваючи важливі голи.
Дентіньйо зробив спільне фото з Срною та головним тренером Роберто Де Дзербі, а згодом з усіма футболістами та персоналом клубу. Тепер півзахисник разом із сім'єю повернеться у рідну Бразилію.
Дентіньйо попрощався з Шахтарем: відео
Кар'єра Дентіньйо у Шахтарі
- Шахтар офіційно оголосив про підписання Дентіньйо у липні 2011 року.
- У 2013 році атакувальний півзахисник побував у річній оренді у турецькому Бешикташі.
- За 10 років здобув із клубом 16 титулів – 6 чемпіонств та має по 5 перемог у Кубку України та Суперкубку країни. За цей час відіграв у футболці "гірників" 197 поєдинків, у яких 29 разів змушував голкіперів суперників виймати м'яч із сітки воріт.